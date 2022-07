De prijs van tarwe is vrijdag flink gedaald op de belangrijkste markten in de Verenigde Staten en Europa. De prijs ligt nu weer op een niveau als voor de Russische invasie van Oekraïne.

De prijsdaling volgde op het akkoord dat Oekraïne en Rusland eerder op vrijdag sloten. Met het akkoord garanderen zij de uitvoer van graan vanuit Oekraïense havens via de Zwarte Zee, ondanks de oorlog.

In de VS daalde de tarweprijs op de beurs in Chicago met 5,9 procent. In Europa ging de tarweprijs zelfs met 6,4 procent omlaag. Wereldwijd is verheugd gereageerd op de graanovereenkomst tussen Rusland en Oekraïne. De twee landen produceren samen ongeveer 30 procent van de tarwe-export van de wereld.

Tijdens de ondertekeningsceremonie sprak VN-chef António Guterres van een "baken op de Zwarte Zee". En hij verduidelijkte: "Een baken van hoop, mogelijkheden en opluchting in een wereld die het meer dan ooit nodig heeft."

Guterres riep Rusland en Oekraïne wel op om het akkoord ook daadwerkelijk uit te voeren. Analisten zijn bang dat met name Rusland niet mee zal werken. Ondanks de daling van de tarweprijzen op vrijdag waren zij nog sceptisch over de vraag of dit akkoord de problemen op de wereldwijde voedselmarkt definitief oplost.