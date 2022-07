Oliver Blume, die sinds 2015 de baas was bij sportwagenmerk Porsche, neemt de leiding over bij moederbedrijf Volkswagen Group. Hij volgt in september Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep.

Blume is 54 jaar. Hij werkte eerder voor de automerken Audi, SEAT en Volkswagen.

Waarom het stokje wordt overgedragen, is niet direct duidelijk. Het besluit over het vertrek van de 63-jarige Diess zou met "wederzijdse instemming" zijn genomen.

Herbert Diess was voor hij opklom tot hoogste baas bij de Volkswagen Group topman van het merk Volkswagen. Daarvoor werkte hij bij rivaal BMW. Diess kwam afgelopen december nog in opspraak toen hij het aan de stok kreeg met de invloedrijke werknemersvertegenwoordiging van het bedrijf. Toen werd na onderhandelingen besloten om de topman te behouden.

Het is niet de bedoeling dat Blume zijn rol bij Porsche opgeeft om hoogste baas van de Volkswagen Group te worden. Blume krijgt de komende tijd dus een dubbelrol.

Deze dubbelrol is geen probleem, omdat Porsche al tien jaar onderdeel is van de Volkswagen Group, waartoe bijvoorbeeld ook Audi, Lamborghini en Bentley behoren.