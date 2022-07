Schiphol staat hoog op twee ranglijsten van grote luchthavens met problemen. De lijsten zijn samengesteld in opdracht van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Als het gaat om de meeste vertragingen deze zomer prijkt de naam van Schiphol op de vierde plaats. Daarnaast is het Nederlandse vliegveld in de top 10 te vinden van luchthavens met veel annuleringen.

Voor de lijsten is gekeken naar de gegeven van vluchtdatasite FlightAware over de periode vanaf eind mei. Op Schiphol zou sindsdien 41,5 procent van de vluchten vertraagd zijn.

Alleen op Parijs Charles de Gaulle, Frankfurt en Toronto Pearson International Airport in Canada lag dat percentage volgens de lijst nog hoger. Op het laatstgenoemde vliegveld was zelfs meer dan de helft van de vluchten vertraagd.

Als het gaat om annuleringen spant Shenzhen Bao'an International Airport in China de kroon. Daar werd volgens CNN 7,9 procent van de vluchten geschrapt. Op de lijst staan ook diverse andere luchthavens in China. Daarnaast staan er drie vliegvelden in de VS bij.

Schiphol heeft ook, nog net, de top 10 gehaald met een tiende plek. Uit de data zou blijken dat 3,9 procent van de vluchten in Amsterdam is geschrapt de laatste maanden.

Door personeelstekorten bij de beveiliging en bagageafhandeling kampt Schiphol de laatste tijd met veel problemen. De luchthaven kan de zomerdrukte niet aan en kondigde daarom maatregelen aan om de drukte enigszins te beperken.

Dat is ook de reden dat luchtvaartmaatschappijen deze zomer veel vluchten moeten schrappen. Zo heeft de luchthaven besloten niet meer dan 67.500 vertrekkende reizigers per dag te verwerken.