De kolencentrales mogen sinds een maand weer harder draaien en dat doen ze ook, zeggen energiebedrijven RWE en Uniper tegen NU.nl. Het kabinet maakte vorige maand bekend een eind te maken aan de productiebeperking van kolencentrales. Wel heerst er onzekerheid bij de bedrijven, omdat de maatregel nog niet in een wet is vastgelegd.

Sinds 1 januari werd de rem op kolencentrales gezet om zo de klimaatdoelen van het kabinet te halen. De vier centrales in Nederland mochten hierdoor op jaarbasis tot 35 procent van hun CO2-uitstoot op kolen draaien. De voet ging eind vorige maand van het rempedaal af, om zo gascentrales te ontlasten. Het gas dat hiermee bespaard wordt, kan worden opgeslagen voor komende winter, is de gedachte.

Zowel RWE en Uniper zeggen sinds het kabinetsbesluit meer kolen te gebruiken bij de elektriciteitsproductie. De Eemshavencentrale van RWE draait zelfs weer op volle toeren, laat het bedrijf weten. Voor de andere kolencentrale van het Duitse energiebedrijf, de Amercentrale, is niks veranderd. Die produceert grotendeels met biomassa (80 procent) en de rest met kolen.

Ook Uniper, eigenaar van een van de twee centrales op de Rotterdamse Maasvlakte, laat weten zo nu en dan harder te draaien. "We kijken nu vooral naar waar we in de energievraag kunnen voorzien. Dus dat verschilt wel elke dag", vertelt Uniper-directeur Andre Bosman. De andere centrale op de Maasvlakte, die van Onyx, wordt momenteel niet gebruikt in verband met onderhoud.

Achteromkijken bij het opschalen

De energiebedrijven werden verrast toen minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) bekendmaakte dat de kolencentrales weer volop mochten stoken. Hierdoor was het maar de vraag of ze wel snel konden opschalen. Op de korte termijn is dat gelukt, maar dat wordt minder, zeker als we verder in de toekomst kijken.

"Dat hangt bijvoorbeeld af van onze kolenvoorraad, die moeten we binnenkort weer aanvullen. Wanneer we die aanvullen, hangt weer af van de inkoopprijs. Dan moeten ze ook nog hierheen gehaald worden", vertelt een woordvoerder van RWE.

Verder speelt ook nog mee dat het opheffen van de productiebeperking van kolencentrales alleen nog maar hardop is uitgesproken, het is nog niet in een wet gegoten. Dat zal pas na de zomer gebeuren. "Hierdoor houden wij een oog op die 35 procent op jaarbasis. Als die grens in de buurt komt, gaan we kijken: is de wet al aangenomen en kunnen we doorgaan?" aldus Bosman van Uniper.