De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine is vrijdag gedaald naar 2,297 euro per liter, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Daarmee is in een paar weken tijd zo'n 20 cent per liter van de gemiddelde prijs af gegaan.

De prijs ligt nu op het laagste niveau sinds half mei. Een maand geleden betaalde je nog bijna 2,50 euro.

Ook de dieselrijder is de laatste tijd weer wat minder kwijt aan de pomp. De adviesprijs is vrijdag 2,137 euro per liter. Een maand eerder bedroeg die nog meer dan 2,30 euro. Ook lpg zit in een dalende lijn, al is dat al sinds april het geval.

Dat de prijzen aan de pomp al enkele weken dalen, komt vooral doordat de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt sinds de eerste helft van juni aan het dalen is. Zo betaalde je voor een vat Noordzeeolie medio juni nog ruim 120 dollar (118 euro). Inmiddels schommelt de prijs rond de 100 dollar per vat.

Overigens zijn de brandstofprijzen in vergelijking met voorgaande jaren nog altijd torenhoog. Zo kwam de prijs voor een liter benzine afgelopen september voor het eerst ooit boven de 2 euro uit. In de jaren daarvoor waren prijzen van 1,60 en 1,70 euro niet ongebruikelijk.