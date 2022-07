Er stromen zó weinig mensen vanuit het beroepsonderwijs richting de installatiebranche dat de energietransitie in ons land in gevaar komt. "Op dit moment komt slechts 30 procent van de instroom uit het regulier onderwijs en dat is een verontrustend signaal", zegt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland in gesprek met NU.nl.

De sector staat te springen om vakmensen aangezien de vooruitzichten voor installatiebranche goed blijven, zo blijkt uit het rapport Economische vooruitzichten 2023 en verder. Zo groeit de vraag naar verduurzaming vanwege de hogere energieprijzen en dat levert de komende jaren onder meer veel werk op in de elektro- en klimaattechniek. "Het vooruitzicht is florissant, er zijn weinig sectoren met zo veel perspectief."

Volgens Terpstra zijn er 40.000 extra vakmensen nodig in 2025. "Wij geven als techniekbranche jaarlijks tussen de 40 en 50 miljoen uit aan allerlei campagnes om jongeren te stimuleren om voor een technische opleiding te kiezen. Onze huidige werknemers scholen we massaal bij voor toepassing van duurzame technieken als hybride warmtepompen."

Maar ook het toenemend belang van digitalisering vraagt nieuwe kennis en vaardigheden, meent Terpstra. "We doen er alles aan om de instroom te vergroten en de huidige werknemers te behouden. Innovaties gaan razendsnel. Een leven lang ontwikkelen is dan ook een must."

Stimuleringsfonds voor technisch beroepsonderwijs

Techniek Nederland stelde eerder dit jaar al een tienpuntenplan op om de instroom vanuit het beroepsonderwijs te bevorderen. Zo pleit de branchevereniging onder meer voor een stimuleringsfonds voor het technisch beroepsonderwijs en een nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Terpstra ergert zich groen en geel aan het kabinet dat geen haast maakt om de problemen op te lossen. "Dan hoor ik dat we na de zomer verder gaan praten. Er is nog steeds geen agenda, de urgentie ontbreekt, terwijl er wel allerlei groene ambities zijn die we moeten realiseren. Er moeten dan ook duidelijke keuzes worden gemaakt hoe de arbeidsmarkt eruit komt te zien. Ofwel, welke beroepsopleidingen zijn het belangrijkste om in te investeren."

De voorzitter van Techniek Nederland roept het kabinet op de handen ineen te slaan. "We willen niet alleen met het vingertje wijzen, maar als er sprake is van onwil, houdt het een keer op."