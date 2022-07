Energieconcern Uniper zal 15 miljard euro aan staatssteun van de Duitse regering ontvangen. Deze reddingsoperatie komt als geroepen, want vanwege de verminderde gastoevoer door Rusland krijgt het bedrijf niet al het gas waarvoor het contracten heeft gesloten.

Als onderdeel van de deal neemt de Duitse regering een belang van 30 procent in Uniper. Fortum, het Finse moederbedrijf van Uniper, zal uiteindelijk een belang van 56 procent in het Duitse bedrijf houden. Op dit moment heeft Fortum ongeveer 80 procent in handen.

Het Duitse bedrijf heeft op de gasmarkt veel extra gas moeten bijkopen, omdat Rusland de gasleveringen via de Nord Stream-pijplijn afkneep. Op de gasmarkt zijn de prijzen veel hoger dan in de langetermijncontracten die Uniper met het Russische energiebedrijf Gazprom had.

Dit kostte Uniper zoveel geld, dat het bedrijf een steunpakket aanvroeg bij de Duitse overheid. Berlijn heeft hier nu gehoor aan gegeven.

De partijen willen tegen het einde van 2023 een langetermijnoplossing hebben voor de problemen bij Uniper, dat ook in Nederland actief is.