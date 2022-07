Bedrijven in de haven van Rotterdam hebben in de eerste zes maanden van 2022 meer ruwe olie uit Rusland ingevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Mogelijk komt dit doordat eind dit jaar een importban op olie uit Rusland van kracht wordt. Andere vracht uit Rusland, zoals containers, kolen en gas, werd juist minder ingevoerd. Dat blijkt uit cijfers die Havenbedrijf Rotterdam vrijdag heeft gepubliceerd.

Later dit jaar komt er een verbod op het invoeren van olie en olieproducten, zoals diesel, uit Rusland. Het gaat dan om de handel over zee, waar Rotterdam een belangrijke rol in vervult. Diverse landen, vooral India, sorteerden er de afgelopen tijd al op voor door extra olie uit Rusland in te slaan en deden dat via de Rotterdamse haven. Raffinaderijen in West-Europa schakelden de afgelopen tijd al over op olie uit andere landen.

De invoer van andere soorten vracht uit Rusland daalde wel. Dan gaat het onder meer om kolen en vloeibaar aardgas (lng). Ook de containerhandel met Rusland, die voor een aanzienlijk deel via Rotterdam gaat, is teruggelopen in het eerste half jaar.

De aanvoer van fossiele brandstoffen als steenkool en lng uit andere landen steeg in het eerste half jaar juist flink, doordat de gastoevoer vanuit Rusland flink daalde sinds de inval in Oekraïne eind februari en doordat energieleveranciers daardoor op zoek moesten naar andere energiebronnen.

De totale goederenhandel in Rotterdam steeg in de eerste zes maanden van dit jaar licht: met 0,8 procent tot 233,5 miljoen ton. Dat kwam vooral door een sterk tweede kwartaal, want in het eerste kwartaal was juist nog sprake van een krimp van 1,5 procent.