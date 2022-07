Verschillende sectoren in ons land zijn voorlopig niet van plan om harde maatregelen te nemen als het aantal coronabesmettingen in de herfst flink stijgt. Supermarkten, winkeliers en de horeca wachten vooral op het advies van de overheid, zo blijkt uit een rondgang.

"Bedrijven moeten profiteren van de kennis die ze hebben opgedaan in de afgelopen twee jaar. Werkgevers moeten er daarom alles aan doen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen, zodat de overheid geen harde maatregelen hoeft te nemen", zegt een woordvoerder van ArboNed en HumanCapitalCare.

De arbodiensten merkten dat het ziekteverzuim bij bedrijven vorige maand al duidelijk opliep. "Daarom zeggen we ook tegen werkgevers: schakel terug naar meer thuiswerken als dat kan, houdt afstand en neem afwisselend pauze."

Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het kabinet verschillende sectoren gevraagd om met een sectorplan te komen voor als het coronavirus weer oplaait, met als doel om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. "Het is niet aan dergelijke partijen als ArboNed en HumanCapitalCare om werkgevers op te roepen om een lockdown te voorkomen. Arbodiensten moeten de werkgevers vooral goed informeren over preventie van ziekteverzuim."

KHN laat verder weten graag mee te denken. "Maar we zijn van mening dat de overheid de enige verantwoordelijke is als het gaat om het nemen van zwaarwegende maatregelen, ingegeven door een acute medische situatie", zegt een woordvoerder.

'Vooral gebruikmaken van input werknemers'

De branchevereniging adviseert ondernemers in haar eigen sectorplan om 'corona-awareness' regelmatig bespreekbaar te maken tijdens het werkoverleg. "Niet alleen om de basisregels te herhalen, maar vooral ook om gebruik te maken van de input van werknemers. Wat zien zij en waar lopen zij tegenaan? Hebben ze nog suggesties voor verbetering of nieuwe ideeën?"

Directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) benadrukt dat de supermarkten een advies van het RIVM meteen overnemen. "Als we verplicht worden om de anderhalvemeterregel en mondkapjes in te voeren, dan doen we dat. En de spatschermen plaatsen we dan ook. Maar we gaan niet vooraf zelf interpreteren wat we moeten doen, we zijn niet de deskundigen op dat gebied."

Winkeliers hebben de hygiënemaatregelen inmiddels aangescherpt door aan de deur desinfecterende handgel neer te zetten, terwijl dat niet verplicht is. "En werknemers moeten bij klachten of een besmetting thuisblijven", zegt een woordvoerder van INretail, de branchevereniging voor de sport-, mode- en schoenenbranche.

"Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar de winkels zijn sowieso nooit een grote besmettingsbron geweest. Het is nu afwachten wat er gaat gebeuren, de huidige piek is al aan het afnemen."