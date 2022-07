Rabobank, de belangrijkste geldverstrekker voor Nederlandse boeren, kijkt "met gemengde gevoelens" terug op de rol van de bank in de stikstofcrisis. Dat zegt Rabobank vrijdag tegen dagblad Trouw. Mede door het geld van de bank was er sprake van jarenlange schaalvergroting in de veehouderij. Juist die intensieve veehouderij speelt nu een grote rol in de stikstofcrisis.

"Met de kennis van nu zou je in het verleden echt anders handelen. We kijken met gemengde gevoelens terug op de jarenlange schaalvergroting", vertelt de financiële instelling. Rabobank benadrukt wel dat de schaalvergroting werd ingezet door de overheid.

De bank wordt de afgelopen tijd bekritiseerd vanwege de rol die ze speelde in de stikstofcrisis. Rabobank financierde jarenlang de landbouw met alsmaar uitdijende stallen, die vervolgens schade toebrachten aan het milieu.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) - dat al jarenlang samenwerkt met Rabobank - publiceerde deze week een open brief (pdf) gericht aan de top van de bank. Het WNF riep de bank daarin op "om met concrete voorstellen te komen" die de landbouw kunnen veranderen.

Vooralsnog is de Rabobank volgens het WNF alleen bezig met maatregelen die boeren "schijnzekerheid" geven voor de "korte termijn". Een voorbeeld hiervan zijn bepaalde innovaties waarmee koeienpoep en -urine van elkaar gescheiden kunnen worden, in de hoop dat de stikstofuitstoot hierdoor verminderd wordt. De natuurorganisatie wil juist zien dat de landbouw structureel veranderd wordt.

