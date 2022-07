Schiphol verwacht komend weekend geen grote problemen nu de zomervakantie in het hele land is begonnen en de storing in een deel van het bagagesysteem is opgelost.

Een storing op Schiphol zorgde woensdag voor problemen bij het verwerken van bagage. Hierdoor zijn duizenden koffers achtergebleven op de luchthaven. "Dat is heel vervelend voor de reizigers", zegt een woordvoerder. Schiphol doet er samen met de luchtvaartmaatschappijen alles aan om de koffers zo snel mogelijk bij de reizigers af te leveren.

De luchthaven verwacht zaterdag 55.000 vertrekkende passagiers te verwerken en zondag nog eens 60.000. Sinds twee weken kan Schiphol dagelijks maximaal 67.500 vertrekkende passagiers verwerken.

Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte, met soms annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.

De luchthaven krijgt deze zomer de beschikking over tweehonderd extra beveiligers om te voorkomen dat er chaos ontstaat.