We hebben in de afgelopen zes maanden meer bier gedronken dan in dezelfde periode in 2019, voor alle corona-ellende begon en de horeca regelmatig op slot moest. Ook thuis gaat er tegenwoordig meer bier doorheen, blijkt uit cijfers van Nederlandse Brouwers.

De totale bierconsumptie, dus inclusief de alcoholvrije varianten, kwam in het eerste half jaar 1,5 procent hoger uit dan in de eerste zes maanden van 2019 en bijna 13 procent hoger dan vorig jaar. Thuis dronken we 3,5 procent meer bier dan voor de pandemie, in de kroeg 0,5 procent meer.

"Het zijn mooie plussen, die misschien nog hoger konden zijn als we in de horeca niet te maken hadden met personeelstekorten", zegt een woordvoerder van de koepel van brouwers. Daardoor zijn sommige cafés en terrassen niet alle dagen open. "Bij de brouwers is het ook alle hens aan dek om het bier te kunnen leveren."

Effecten van gestegen prijzen zijn nog niet terug te zien in de consumptie. "Wij hebben net als de rest van de wereld te maken met hogere kosten voor energie. Dat heeft zijn weerslag op onder meer de productie en het vervoer", vertelt de woordvoerder van Nederlandse Brouwers.