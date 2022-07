We doen weer vaker boodschappen bij de goedkopere supermarkten ALDI en Lidl. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij marktonderzoeker IRI. Je zou denken dat dit komt doordat boodschappen duurder worden, maar het lijkt erop dat de discounters alleen wat terrein terugwinnen dat ze in de coronapandemie zijn verloren.

"We zien een verschuiving van luxere supermarkten als Albert Heijn en Jumbo naar de discounters", zegt Sjanny van Beekveld van IRI. "Maar het lijkt erop dat dit vooral een herstel is van de dip die ALDI en Lidl in de coronaperiode hadden en dit niet direct komt doordat boodschappen duurder zijn geworden."

Tijdens de pandemie gingen we liever maar naar één supermarkt, waar we - al dan niet online - al onze boodschappen deden. ALDI en Lidl hebben samen nu 15,9 procent van de boodschappentaart. In 2019, voor de coronacrisis, ging het nog om een aandeel van 16,2 procent. Tijdens de coronajaren liep het percentage terug tot 15,6 procent.

Statistiekbureau CBS meldde eerder dat eten en drinken in een jaar tijd ruim 11 procent duurder is geworden. De hogere prijzen hebben wel effect op wat we over de hele linie kopen in de supermarkt. "Ook hier moeten we er rekening mee houden dat we vergelijken met een periode waarin de horeca bijvoorbeeld dicht was", benadrukt de IRI-onderzoeker.

"De hoeveelheid eten en drinken die we in de supermarkt kopen, ligt nu 6 procent lager dan een jaar geleden." Een duidelijkere relatie met de hoge prijzen is te zien bij de huismerken. "Daar kopen we beduidend meer van", zegt Van Beekveld.

Besparen op boodschappen door aanbiedingen te hamsteren, doen we dan weer niet. We kopen volgens IRI juist minder producten die in de aanbieding zijn. "Bij bijvoorbeeld ijs zie je wel dat mensen kiezen voor een goedkoper alternatief. En er wordt minder biologisch vlees verkocht, wat duurder is dan de niet-biologische variant."