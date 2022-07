Vanwege personeelstekorten worden de automaten van Geldmaat in de zomermaanden minder vaak bijgevuld, zo meldt het bedrijf donderdag. Daardoor kan het zijn dat je vaker dan normaal misgrijpt bij de gele flappentap.

Net als veel andere bedrijven kampt ook geldtransporteur Brink's, die de automaten bijvult, met een personeelstekort. Daarnaast is in deze periode veel personeel op vakantie en zijn er veel ziektegevallen. Dit alles zorgt ervoor dat ze minder ritten kunnen uitvoeren. Daar komt nog eens bovenop dat in de zomermaanden extra vaak wordt gepind.

"Het is niet zo dat de automaten massaal leeg zullen zijn", aldus een woordvoerder van het bedrijf. Maar klanten moeten er volgens Geldmaat wel rekening mee houden dat ze vaker niet kunnen pinnen. Het bedrijf raadt gebruikers aan om niet tot het laatste moment te wachten met een geldopname of -storting.

Geldmaat is een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING en Rabobank.