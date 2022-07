Oliebedrijf Shell zal ook in Nederland niet worden vervolgd in een omvangrijke corruptiezaak rond de aankoop van een offshore olieveld in Nigeria. Hierbij zou 1,1 miljard dollar (1,08 miljard euro) aan smeergeld zijn betaald. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag laten weten het strafrechtelijk onderzoek te seponeren, nadat in Italië eerder deze week aanklachten waren ingetrokken wegens gebrek aan bewijs.

De zaak tegen Shell en de Italiaanse oliemaatschappij ENI loopt al sinds 2016 bij de Italiaanse rechter. In maart 2021 kwam de Italiaanse openbaar aanklager al tot de conclusie dat er geen bewijs voor omkoping was. Dat is nu in hoger beroep bevestigd. Nu de Italianen het bedrijf niet verder vervolgen, laat het Nederlandse OM weten dat ook hier de zaak zal worden geseponeerd.

De beschuldigingen tegen Shell en ENI kwamen erop neer dat medewerkers van het bedrijf bij elkaar 1,1 miljard dollar aan smeergeld hadden betaald om controle te krijgen over het offshore olieveld OPL 245 voor de kust van Nigeria. In totaal werden dertien functionarissen van de twee oliebedrijven verdacht. Tegen onder anderen de CEO van ENI en hooggeplaatste Shell-medewerkers waren gevangenisstraffen tot acht jaar geëist.

De huidige Nigeriaanse regering verleende medewerking aan het onderzoek naar de corrupte praktijken van haar voorgangers. Dat de voormalige machthebbers geld dat afkomstig is uit de opbrengsten van de verkoop van het olieveld hebben verdeeld, lijkt wel vast te staan.

De grote vraag tijdens het onderzoek in Italië was of de medewerkers van Shell en ENI hiervan wisten. Toen in maart vorig jaar de openbaar aanklager in Milaan tot de conclusie kwam dat hier geen bewijs voor was, tekende de Nigeriaanse overheid bezwaar aan. Daarop is nu definitief vastgesteld dat er geen bewijs is dat er corrupte afspraken zijn gemaakt of corrupte betalingen gedaan.

Shell verwelkomt beslissing dat onderzoek wordt geseponeerd

Op verzoek van de Italiaanse justitie vielen Nederlandse collega's samen met de FIOD in maart 2016 het hoofdkantoor van Shell in Den Haag binnen. Ze namen toen onder meer computers in beslag. Ook werden telefoons van de Shell-directie afgeluisterd.

Shell laat in een reactie weten de beslissing van de Italiaanse openbaar aanklager in Milaan te verwelkomen. Volgens Shell heeft de aanklager erkend dat er geen bewijs was voor corrupte afspraken of corrupte betalingen en dat deze zaak moet worden afgesloten, omdat "die geen basis heeft". Het concern zegt dat de verdedigende partijen (de twee oliebedrijven) er na een lijdensweg van zeven jaar recht op hebben dat de zaak wordt afgesloten.

De vier anticorruptieorganisaties die het Nederlandse OM in 2017 verzochten ook hier een onderzoek te beginnen, zeggen "diep teleurgesteld" te zijn dat het onderzoek wordt geseponeerd. Shell hoeft nu immers niet voor een Nederlandse rechter verantwoording af te leggen voor zijn optreden in Nigeria.

De strafrechtelijke onderzoeken mogen dan zijn afgesloten, bij de burgerlijke rechter gaat de strijd tussen de Nigeriaanse overheid en de twee oliemaatschappijen door. Een woordvoerder van de Nigeriaanse regering heeft aan persbureau Bloomberg laten weten dat ze blijft vinden dat Shell en ENI te weinig hebben betaald voor het olieveld. Daarom eist de overheid bij de rechter een aanvullende betaling van 3,5 miljard dollar.