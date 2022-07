Koopwoningen waren in juni fors duurder dan een jaar eerder, maar de huizenprijzen stegen vorige maand minder hard dan eerder in 2022. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster, die sinds 1995 de statistieken bijhouden.

In de maand juni gingen de prijzen met bijna 17 procent omhoog, terwijl het in mei nog om een stijging van bijna 19 procent ging. Gemiddeld kwam de stijging in de voorbije drie maanden uit op 18 procent. In het kwartaal ervoor werd een huis gemiddeld nog 20 procent duurder.

Hoewel de prijsstijging van koopwoningen afvlakt, is het te vroeg om te spreken van een mogelijke afkoeling van de woningmarkt. De prijzen stijgen nog steeds flink in vergelijking met een jaar eerder.

"De huizenprijzen gaan sinds januari minder hard omhoog, maar dat betekent niet dat het opeens makkelijker is om een huis te kopen", vertelde CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen eerder aan NU.nl.

In juni 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. Vergeleken met het dal van negen jaar geleden waren de prijzen in mei 2022 zo goed als verdubbeld.