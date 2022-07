De Europese Centrale Bank (ECB) gaat haar rente met 0,5 procentpunt verhogen, zo heeft ze donderdag bekendgemaakt. De rente komt daardoor uit op 0,0 procent en is voor het eerst in acht jaar niet meer negatief. De centrale bank hoopt op deze manier de inflatie af te remmen. Ook zorgt het er waarschijnlijk voor dat we binnenkort weer wat rente op ons spaargeld krijgen.

Veel beleidsmaker, economen en banken kijken vandaag met extra aandacht naar het besluit van de ECB. De centrale bank staat voor de opgave om de sterke prijsstijging van goederen en diensten te beperken. Ook moet het de Europese economieën behoeden voor een recessie.

Het was al bekend dat de ECB de rente zou opschroeven, maar de laatste weken stond de toezichthouder onder druk om met een stevige verhoging te komen. Dit omdat de prijzen van goederen en diensten fors zijn opgelopen. Door de rente te verhogen gaan mensen meer sparen en dus minder uitgeven. Ook zorgt het dat bedrijven minder snel gaan lenen. Dat alles moet de inflatie wat afremmen.

Tegelijkertijd dreigt er een recessie doordat de energievoorziening vanuit Rusland in gevaar is. Om een krimpende economie te voorkomen, is het juist handiger om de rente laag te houden, zodat we meer uitgeven. Toch kiest de ECB er nu dus voor om de rente flink op te schroeven.

Later dit jaar gaat de rente mogelijk nog verder omhoog. Maar daar heeft de ECB donderdag niets over gezegd, afgezien van dat dit afhangt van hoe de inflatie zich ontwikkelt.

De ECB kondigt ook een nieuw instrument aan om uitschieters binnen de Europese markt in toom te kunnen houden.