Nederland telt een recordaantal van 9,4 miljoen werkenden. De helft daarvan werkt in deeltijd. En een derde daar weer van (zo'n anderhalf miljoen mensen) werkt niet meer dan twintig uur in de week. Dat blijkt uit door NU.nl opgevraagde cijfers van statistiekbureau CBS.

Het aantal mensen dat werkt, loopt al tijden op, maar het aantal banen ook. Nederland staat bekend als kampioen deeltijdwerken en verdient die titel ook, zo blijkt uit de cijfers.

Van de 9,4 miljoen mensen die in de eerste maanden van dit jaar als werkenden zijn geregistreerd, werken iets meer dan 4,9 miljoen fulltime. Precies 4,5 miljoen werkenden doen dat niet.

Het gemiddeld aantal uren dat we werken, komt daarmee uit op 32 uur in de week. Het zijn vooral de jongeren (15 tot 25 jaar) die weinig uren maken: gemiddeld twintig in de week. Mensen tussen de 45 en 55 jaar werken het meest.

Het totale aantal werkenden bestaat uit 5 miljoen mannen en 4,4 miljoen vrouwen. Van de mannen werken er 1,4 miljoen in deeltijd. Gemiddeld werken mannen 36 uur per week.

Van de 4,4 miljoen vrouwen werken er 3 miljoen in deeltijd. Vrouwen komen uit op een gemiddelde werkweek van 28 uur. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal uren dat vrouwen werken opgelopen. Bij de mannen nam dat aantal juist af.