De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt mensen twee smaken babyvoeding van Bonbébé niet aan hun baby's te geven. De smaken bio pasta tomaat mozzarella en bio menu runderstoofpotje kunnen mogelijk kleine glassplinters bevatten.

De betreffende potjes hebben streepjescodes 871062435326 en 8710624353483. Ze hebben als houdbaarheidsdatum 7 april 2024.

Onder meer de supermarkten Boni, Boon's Markt, Coop, DekaMarkt, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders, MCD, Plus, Poiesz, Spar en Vomar verkopen de potjes babyvoeding.

Bonbébé kan nog niet zeggen om hoeveel verdachte potjes het in totaal gaat. Ook is nog niet bekend in hoeveel potjes het bedrijf glas heeft aangetroffen.

De fabrikant van biologische babyvoeding riep in november ook een product terug, omdat daar plastic in zou kunnen zitten. Toen ging het om het bio hapje appel perzik banaan.