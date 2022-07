Een storing op Schiphol heeft woensdag voor problemen gezorgd bij het verwerken van bagage. Hierdoor zijn er duizenden koffers blijven staan op de luchthaven, terwijl de reizigers al vertrokken zijn. KLM vraagt daarom donderdag aan passagiers die op Schiphol moeten overstappen alleen handbagage mee te nemen.

Het verzoek van KLM betreft reizigers die vliegen vanaf een Europese bestemming en op Schiphol moeten overstappen op een vlucht naar een andere Europese bestemming. Voor wie vanaf Schiphol vertrekt en ergens anders moet overstappen, geldt het verzoek niet.

De storing van gisteravond is inmiddels opgelost. Schiphol is druk bezig bagage zo snel mogelijk na te sturen, meldt een woordvoerder. Het gaat om koffers van zowel KLM-passagiers als van reizigers van andere maatschappijen.

Om het nasturen mogelijk te maken, vraagt KLM nu dus aan overstappende reizigers geen ruimbagage mee te nemen. Een woordvoerder van KLM meldt dat de ruimbagage ook echt niet mee mag en dat het dus niet op basis van vrijwilligheid is.

Wel kunnen de gedupeerde reizigers ervoor kiezen hun vlucht om te boeken naar een andere dag of hun vlucht te annuleren en een voucher te krijgen. De maatregel treft vermoedelijk weinig Nederlanders, omdat de meeste overstappers op Schiphol van buitenlandse komaf zijn.

Bagage laatste tijd groot probleem op Schiphol

De bagage is de laatste tijd een groot probleem op Schiphol, waar veel koffers zich ophopen. Reizigers hebben de afgelopen periode veel last gehad van vertragingen, annuleringen, kwijtgeraakte bagage en lange wachttijden op de luchthaven. Dat is op andere Europese luchthavens ook het geval.

"KLM vindt het extreem vervelend dat passagiers langer op hun koffers moeten wachten en dat bepaalde passagiers nu de dupe worden van deze problematiek", aldus de luchtvaartmaatschappij.