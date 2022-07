De werkloosheid is in juni iets toegenomen, maar blijft op een historisch laag niveau. Dat blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. De krapte op de arbeidsmarkt blijft goed te merken in de werkloosheidscijfers.

In juni werkte 3,4 procent van de beroepsbevolking niet. Dat is iets meer dan twee maanden eerder. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Hoewel aan het begin van dit jaar veel jongeren juist weer werk vonden, is de werkloosheid onder jongeren in juni iets toegenomen. In april lag de werkloosheid onder jongeren op bijna 7 procent, in juni steeg dat naar 7,5 procent. Bij 45- tot 75-jarigen nam de werkloosheid het minst toe.

Ondanks de lichte stijging van de werkloosheid in de afgelopen drie maanden waren er in juni van dit jaar bijna 300.000 meer mensen aan het werk dan in juni 2021. Er zijn ook meer nieuwkomers op de werkvloer. Binnen de Europese Unie was het aantal nieuwkomers op de werkvloer alleen in Finland hoger dan in Nederland.