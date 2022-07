Bouwbedrijf Heijmans gaat ongeveer vijfhonderd woningen bouwen in Den Bosch. Het concern ontwikkelt verder commerciële zorgpanden voor het project Willemspoort Zuid in de Brabantse gemeente. De start van de bouw is gepland voor eind volgend jaar en met de opdracht is een bedrag van 175 miljoen euro gemoeid.

"Na de eerdere realisatie van Willemspoort Noord is nu Willemspoort Zuid aan de beurt, waar een goede mix van woningen voor jong en oud en van sociale huur tot dure koop wordt gerealiseerd", meldt Heijmans.

De overeenkomst met de gemeente Den Bosch en woningcorporatie BrabantWonen is gesloten om het nijpende woningtekort aan te pakken.

Het gebied ligt bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis, ten zuiden van de Randweg en Willemspoort Noord. De aanvraag voor een vergunning vindt plaats in september en de beoogde oplevering van Willemspoort Zuid is eind 2025.