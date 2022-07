De gaspijplijn Nord Stream, die Russisch gas van Rusland naar Duitsland vervoert, wordt donderdag weer in gebruik genomen na een onderhoudsperiode van tien dagen. In Europa werd gevreesd dat de pijplijn helemaal niet meer in gebruik zou worden genomen.

Het zal nog even duren voordat de gastoevoer via de pijpleiding weer helemaal op niveau is, maar het vervoer van Russisch gas is donderdag in ieder geval weer opgestart, laat een woordvoerder van de Nord Stream weten.

Het blijft nog even onduidelijk hoeveel gas Rusland precies zal gaan leveren. Voor de onderhoudsperiode had het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de gastoevoer beperkt tot 40 procent van de normale capaciteit.

In de EU, en in het bijzonder in Duitsland, werd al dagen in spanning afgewacht of de pijplijn na de geplande onderhoudsbeurt weer open zouden gaan. Er werd gevreesd dat de Russen het dichthouden van Nord Stream zouden gebruiken als vergeldingsactie voor de internationale sancties tegen Rusland.