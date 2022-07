Ondanks de coronasluitingen behaalden de winkels van de Bijenkorf in 2021 toch meer winst dan het jaar ervoor. Het resultaat is nog niet terug op het oude niveau, maar het luxewarenhuis ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet.

In de loop van de pandemie zag de Bijenkorf zich genoodzaakt een reorganisatie door te voeren. Het bedrijf zou ook te koop zijn gezet zijn door de eigenaren. "De tweede coronaperiode heeft ons als organisatie gedwongen veerkracht, creativiteit en inventiviteit te tonen", zegt CEO Giovanni Colauto woensdag bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

De keten van luxewarenhuizen met zes filialen boekte over 2021 een winst van 16,6 miljoen euro. Vooral online shoppers lieten het geld rollen. "De online omzet nam met 10 procent toe, evenals het aantal bezoekers."

De webshop, die al actief was over de directe landsgrenzen, werd ook geopend in Monaco en Luxemburg.