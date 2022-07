De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor het eerst in elf jaar een renteverhoging aangekondigd. De bedoeling is dat we daar in Europa allemaal wat van merken, maar voor een deel is de verhoging al verwerkt. Zelfs een grotere stap dan normaal is, van 0,5 procentpunt, kan nauwelijks een verrassing genoemd worden.

"Het was spannender dan verwacht", zegt macro-econoom Bert Colijn van ING. "Tot het laatst waren ze aan het uitvechten of de verhoging 0,25 procentpunt of 0,50 procentpunt moest worden." Het verschil lijkt peanuts, maar in macro-economische termen is het veel.

De kans dat het de grotere stap zou worden, nam naarmate de inflatie oploopt alleen maar toe. Anderzijds schuilt er ook gevaar in een grote verhoging. Hogere rente kan ons ook zomaar een recessie induwen. "Juist daarom is het nu logischer een grotere stap aan te kondigen", zegt Colijn. "Als je al in een recessie zit, is het moeilijker de rente verder te verhogen."

Je zou dan ook kunnen beargumenteren dat je als centrale bank beter niks kunt doen, als een verhoging van de rente tot een recessie kan leiden. "Het is de belangrijkste taak van de centrale bank om de prijzen stabiel te houden. Ze willen nu laten zien dat ze daarvoor aan een knop kunnen draaien", zegt Nick Kounis, macro-econoom bij ABN AMRO. "Of dat succes heeft, zal nog moeten blijken."

In normale economische tijden - die er al lang niet meer zijn - kun je door de rente te verhogen, de inflatie drukken. Maar de huidige inflatie wordt vooral veroorzaakt door andere dan reguliere economische mechanismen, zoals corona en de oorlog.

'Door een hogere rente stroomt niet ineens meer gas onze kant op'

Daardoor zijn dingen schaarser en duurder geworden. Daarom heeft de ECB nog lang gewacht met aan de renteknop draaien. "Als de rente omhooggaat, stroomt het gas uit Rusland echt niet ineens weer deze kant op", vat Kounis samen.

De beleidsrente van de ECB was 0,5 procent negatief. Als de rente omhooggaat, wordt lenen duurder en levert sparen juist meer op. Voor een deel is de markt daar al op vooruitgelopen. Zo gingen hypotheekrentes al omhoog en pasten banken de negatieve rente op hoge spaartegoeden aan.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), hintte in mei al op een grotere renteverhoging dan 0,25 procentpunt als de inflatie zou blijven oplopen. "Wij kunnen nu niets zeggen over de standpunten", laat een woordvoerder van DNB weten. "Vanaf een week voor de vergadering gaat de stilteperiode in."

Om de vergadering van de Europese centralebankdirecteuren heen was het verre van stil, en dat is ook niet zo gek. Want uiteindelijk sijpelt het rentebeleid van de ECB door bij ons allemaal - iedereen die geld heeft, leent of uitleent, in de vorm van sparen.

Ook kondigde de Europese Centrale Bank een nieuw programma aankondigen dat moet voorkomen dat de Zuid-Europese landen opnieuw in grote problemen komen.