De dekkingsgraden van de vijf grootste pensioenfondsen zijn afgelopen kwartaal gestegen en dat was vooral te danken aan de hogere rente. ABP, PME, PFZW, PMT en bpfBOUW bekijken nu of ze de pensioenen volgend jaar kunnen verhogen, zo maakten de fondsen donderdag bekend.

De dekkingsgraad geeft aan hoeveel geld een pensioenfonds minimaal in kas moet hebben om nu en in de toekomst aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren, zag de dekkingsgraad stijgen tot 122,7 procent.

"Het is voor de meeste deelnemers niet meer te volgen. De financiële markten doen het slecht, de woorden recessie en crisis vallen regelmatig en toch stijgt de dekkingsgraad en verbetert de financiële positie van ABP. Dat heeft alles te maken met de stijging van de rente. Want daardoor hoeven we minder in kas te houden om aan onze verplichtingen te voldoen", zegt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen.

ABP bekijkt aan het eind van dit jaar of de pensioenen in 2023 verhoogd kunnen worden. Begin deze maand verhoogde het ambtenarenfonds de pensioenen al met 2,39 procent.

PME, het pensioenfonds voor mensen in de metaal- en technische industrie, gaat over tot indexatie van de pensioenen van de werknemers nu de dekkingsgraad is gestegen tot 112,4 procent. In november bekijkt het fonds of de pensioenen in 2023 opnieuw kunnen worden verhoogd.

Pensioenen kunnen omhoog bij dekkingsgraad van 105 procent

Pensioenfondsen mogen sinds kort de pensioenen verhogen als ze een beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden, van 105 procent hebben. Dat was tot voor kort 110 procent.

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is gestegen naar 113,0 procent. "We hopen van harte dat we op 1 januari 2023 de pensioenen opnieuw kunnen verhogen. Maar dat is nu nog erg onzeker", zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann.

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft een dekkingsgraad van 109,3 procent. Dankzij de stijging van de rente kon PMT begin deze maand een indexatie van 1,29 procent per 1 oktober 2022 aankondigen. "In november wordt er volgens het reglement opnieuw gekeken of indexatie per 1 januari 2023 mogelijk is", aldus het fonds.

Het bestuur van bpfBOUW wil de pensioenen dit jaar voor de tweede keer verhogen. Op 1 januari zijn de pensioenen al met 1,76 procent geïndexeerd. Nu bestaat het voornemen voor een verdere verhoging tot 2,57 procent per 1 juli. Het pensioenfonds voor de bouw zag de dekkingsgraad afgelopen kwartaal stijgen tot 137 procent.