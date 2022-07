Nederland en andere EU-landen moeten tussen begin augustus en eind maart volgend jaar 15 procent minder gas gebruiken dan in voorgaande jaren. Als de landen dat niet vrijwillig voor elkaar krijgen, gaat de Europese Commissie (EC) ze dat verplichten, meldt de Commissie woensdag. Energieminister Rob Jetten kan zich wel vinden in het Europese besluit.

Dinsdag kwamen al berichten naar buiten dat het plan eraan zat te komen. Woensdag maakte de EC meer details bekend over het plan. EU-lidstaten moeten voor eind september een plan presenteren waarin staat hoe ze die 15 procent denken te besparen.

De Commissie stelt voor een waarschuwingssysteem op te zetten met de naam Unie Alert, dat in overleg met de lidstaten in werking treedt bij een substantieel tekort of bijzonder grote vraag naar gas. Op dat moment wil ze kunnen ingrijpen en bepaalde maatregelen om de gasvraag te reduceren, verplicht stellen voor alle landen.

De bezuiniging is volgens de Commissie nodig omdat er een gerede kans bestaat dat Rusland de komende tijd fors minder gas levert aan Europa. Om te voorkomen dat er in de wintermaanden minder energie is voor bijvoorbeeld verwarming, moeten landen zo snel mogelijk gaan besparen. Brussel kijkt hierbij zowel naar het bedrijfsleven als naar consumenten.

Overal moeten campagnes komen of worden opgevoerd om huishoudens en bedrijven ertoe aan te zetten te besparen, voor zover ze dat nog niet deden. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven en maatregelen nemen in de openbare ruimte.

Europese energieministers komen volgende week bijeen

In het voorstel somt de EU suggesties voor energiebesparing in de industrie op, waarbij het overschakelen op andere energiebronnen dan gas prioriteit heeft en in bepaalde gevallen ook gesubsidieerd kan worden. Brussel spoort bedrijven er ook toe aan samen te werken en bijvoorbeeld bij gastekorten in een bepaalde regio tijdelijk productie van elkaar over te nemen.

De lidstaten moeten nog instemmen met de voorstellen. Volgende week is daarom een extra bijeenkomst van de ministers van Energie in Brussel ingelast.

Kabinet ziet besparing wel zitten

Het kabinet is het eens met het voorstel van de Europese Commissie, zegt minister Jetten. "Energiebesparing is een van de belangrijkste maatregelen om het gebruik van Russisch gas af te bouwen. Om die reden heeft Nederland de afgelopen tijd in Europa gepleit voor een verplicht besparingsdoel."

De bewindsman overlegt volgende week met zijn ambtgenoten uit andere EU-landen over het voorstel van de Commissie. Hij zegt de details te bestuderen en voor die tijd met een uitgebreidere reactie te komen.

Nederland heeft het gasverbruik dit jaar al met een kwart weten te verminderen ten opzichte van een jaar eerder. Het kabinet hoopt daardoor met beter gevulde gasopslagen aan de komende winter te kunnen beginnen.