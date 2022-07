Het aantal aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt is in de eerste drie maanden van dit jaar flink gestegen, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van statistiekbureaus CBS en Eurostat. Er kwamen meer mensen bij op de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd steeg het aantal banen ook.

In de afgelopen drie maanden kwamen er ruim 1,9 miljoen mensen bij die in het afgelopen jaar met een nieuwe baan zijn gestart. Dat zijn er bijna 400.000 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Het gaat hierbij zowel om mensen die (opnieuw) beginnen met werken als om mensen die van baan zijn gewisseld. Onder de nieuwkomers zijn relatief veel jongeren: ruim vier van elke tien werkenden met een nieuwe baan waren jonger dan 25 jaar.

De toename van het aantal starters gold niet alleen voor Nederland; in de meeste EU-landen groeide het totale aantal werkenden sterk. Binnen de Europese Unie was het percentage nieuwkomers op de werkvloer in Finland het hoogst, gevolgd door Nederland.

De nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn zeer welkom, want er komen ook steeds meer banen bij. Daardoor blijft de arbeidsmarkt krap. Er stond in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal van 451.000 vacatures open, terwijl het aantal werklozen daalde tot 338.000. Per 100 werklozen zijn er 133 vacatures, meldde het CBS eerder.