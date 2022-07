Consumenten die geld willen lenen omdat ze bijvoorbeeld een auto willen kopen, zijn almaar duurder uit. Dit komt doordat banken steeds hogere rentes rekenen voor persoonlijke leningen, meldt vergelijkingssite Geld.nl, die de rentes van veertien kredietverstrekkers bijhoudt.

De laagste rente is 4,1 procent en die geldt voor een lening van minimaal 50.000 euro. Volgens Amanda Bulthuis van de vergelijkingssite is het de eerste keer in vier jaar dat de laagste rente boven de 4 procent ligt. Voor de duidelijkheid: hypotheekrentes zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Onder meer Freo en Nationale-Nederlanden verhoogden woensdag hun rentes. Dat deden ze niet voor het eerst: al sinds het begin van dit jaar lopen de rentes voor persoonlijke leningen op. Dat komt doordat banken en andere kredietverstrekkers zelf ook meer geld kwijt zijn als ze geld lenen. En die extra kosten berekenen ze door aan hun klanten, bijvoorbeeld als die een persoonlijk krediet afsluiten.

Bulthuis denkt dat de rentes binnenkort wellicht iets gaan dalen, omdat de rentes die banken zelf moeten betalen zeer recent ook omlaaggingen.

Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid dat de rentes juist hoger worden, omdat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag waarschijnlijk haar rente verhoogt. Dit zorgt voor hogere kosten bij banken en andere kredietverstrekkers, waardoor die hun eigen rentes mogelijk ook opschroeven de komende tijd.