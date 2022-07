Supermarktketen Jumbo verwacht dit jaar voor het eerst door de omzetgrens van 10 miljard euro te breken, een doelstelling die vorig jaar net niet werd gehaald. Het bedrijf uit Veghel zag in het afgelopen half jaar vooral groei bij de restaurants van La Place na het wegvallen van de coronamaatregelen.

"In de eerste weken van 2022 hadden we nog te maken met beperkende coronamaatregelen en daarna met de gevolgen van de situatie in Oekraïne", zegt algemeen directeur Frits van Eerd.

"De uitdagingen nemen toe, terwijl het er niet naar uitziet dat de rust in de markt de komende maanden terugkeert. Toch houden we vast aan onze doelstelling om dit jaar door de omzetgrens van 10 miljard euro te breken."

Jumbo noteerde een omzet van 5,46 miljard euro, een stijging van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het marktaandeel van Jumbo in Nederland bedraagt net als vorig jaar 22 procent.