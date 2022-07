We blijven ons bovengemiddeld vaak ziek melden op het werk en dat kwam ook vorige maand weer voor een groot deel door verzuim door corona. Een kwart van de mensen die zich met corona ziek hebben gemeld, zegt op het werk besmet te zijn geraakt, meldt de grootste arbodienstverlener van Nederland.

"Werkgevers en werknemers hebben samen een verantwoordelijkheid daarin", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare en ArboNed. "Denk aan de basisregels, zoals afstand houden en frisse lucht." Werknemers met klachten moeten vooral thuisblijven.

Dat hoeft niet altijd te betekenen dat je je ook ziek meldt. "Thuiswerken voor wie dat kan helpt om besmetting op de werkvloer te voorkomen." De zomercoronapiek ligt inmiddels achter ons, meldde ook het RIVM al. "De vraag is hoe het aantal besmettingen en ook het verzuim zich verder ontwikkelen in de zomer en vooral daarna", zegt Penders.

De arbodienstverlener gaat uit van een reële kans op een nieuwe piek in de herfst. "Daar kun je je op voorbereiden, maak gebruik van de eerder opgedane ervaring."

Het verzuim kwam in juni uit op 4,4 procent, dat is weer hoger dan de maand ervoor en hoger dan gebruikelijk in deze maand.