Het leven in het Verenigde Koninkrijk was in juni 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie werd vooral gestuwd door hogere brandstof- en voedselprijzen en bereikte daarmee het hoogste niveau in veertig jaar. Dat heeft het Britse statistiekbureau woensdag bekendgemaakt.

Daarmee heeft het land de hoogste inflatie van de G7-landen, de grootste economieën ter wereld. In mei kwam de inflatie in het Verenigd Koninkrijk nog uit op 9,1 procent.

De Bank of England denkt dat de inflatie dit jaar zal oplopen tot iets meer dan 11 procent, mede als gevolg van de duurdere energiecontracten waar veel Britten mee te maken krijgen. De verwachting is dat de Britse centrale bank opnieuw overgaat tot een renteverhoging.

Door de rente te verhogen, wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar. Dat moet de prijzen drukken. Een hogere rente bestrijdt inflatie, maar remt ook de economische groei.