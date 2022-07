Gasunie heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar flink zien stijgen vanwege de veranderende gasstromen in Europa sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de gasnetbeheerder woensdag bekendgemaakt.

"De invasie van Oekraïne heeft ertoe geleid dat de lidstaten van de Europese Unie de historische stap hebben genomen om de afhankelijkheid van Russisch aardgas zo snel mogelijk af te bouwen", zegt CEO Han Fennema.

"Voor Gasunie betekent de afbouw van Russisch gas een omkering van de internationale gasstromen. Die lopen vanaf nu steeds vaker van west naar oost en van zuid naar noord door Europa."

Door de Russische inval in Oekraïne is er meer vraag bij de onderdelen Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie Deutschland (GUD).

Fennema is zich ervan bewust dat burgers en bedrijven lijden onder hoge marktprijzen voor aardgas. "We hebben de afgelopen maanden daarom hard gewerkt aan alternatieven voor Russisch aardgas. Nog dit kalenderjaar verdubbelt de lng-importcapaciteit van Nederland. Hiermee leveren we dit jaar de grootste bijdrage aan het verruimen van de Europese lng-importcapaciteit via nieuwe infrastructuur."