Nederlandse consumenten zijn somberder dan ooit tevoren, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Consumenten geven aan in juli net iets somberder te zijn dan vorige maand. Het is de derde keer dit jaar dat het laagterecord van het consumentenvertrouwen wordt verbroken.

Volgens het statistiekbureau, dat het consumentenvertrouwen sinds 1986 elke maand meet, waren we vooral nooit eerder zo pessimistisch over de economie. In juli kwam het consumentenvertrouwen uit op -51, tegen -50 in juni. Als meer mensen positief gestemd zijn, is het cijfer positief. Hoe verder het getal onder de nul komt, hoe minder vertrouwen we in de economie hebben.

Dat pessimisme heeft onder andere te maken met de hoge inflatie, die vooral te wijten is aan de sterk gestegen energieprijzen. Bijna acht op de tien personen merkten dat de prijzen het afgelopen jaar flink stegen.

Toch ziet de Nederlandse consument het licht aan het einde van de tunnel. Mensen waren minder negatief over het economisch klimaat in het komende jaar dan over de afgelopen twaalf maanden.

Huishoudens gaven ook aan dat zij dit niet de juiste tijd vonden om grote aankopen te doen. Sinds het begin van de metingen oordeelden consumenten hier nog nooit zo negatief over als nu.