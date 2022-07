Chipmachinefabrikant ASML heeft de afgelopen drie maanden meer chipmachines verkocht dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar door het wereldwijde chiptekort kan het Veldhovense concern niet zo snel chipmachines bouwen als het zou willen, meldt het bedrijf woensdag.

Van april tot en met juni ging er 5,4 miljard euro omzet in de boeken bij ASML. Dat is meer dan de 3,5 miljard euro omzet van een kwartaal eerder. Onder de streep hield het bedrijf 1,4 miljard euro over, ruim het dubbele van begin dit jaar.

Verder gaat ASML uit van een lagere omzetgroei dit jaar. Waar het bedrijf eerder dacht aan een toename met 20 procent, is dat nu 10 procent.

Veel chipfabrikanten vragen ASML vanwege de wereldwijde chiptekorten om chipmachines al te leveren voor ze getest zijn. Dan gaan ze dus al naar de klant zonder dat ASML de productie helemaal heeft afgerond. De omzet van de nieuwe machines kan dan pas ingeboekt worden als de apparaten geïnstalleerd zijn in de fabriek van de klant.