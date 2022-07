Lidstaten van de Europese Unie krijgen van Brussel het verzoek om vanaf volgende maand 15 procent minder aardgas te verbruiken. Daarmee wordt meer duidelijk over het voorstel waar de Europese Commissie mee komt. Het plan is volgens ingewijden van persbureau Bloomberg bedoeld om de eventuele klap beter te kunnen opvangen als Rusland plots de gastoevoer zou staken.

Hoe het voorstel er precies uit komt te zien, melden de bronnen nog niet, maar de vraag zou niet helemaal vrijblijvend zijn. Als de beschikbaarheid van gas erg verslechtert, kunnen landen ook bepaalde verplichtingen opgelegd krijgen vanuit Brussel, schreef zakenkrant Financial Times (FT) maandag al op basis van een gelekt conceptdocument.

De commissie wilde tegenover Bloomberg geen commentaar geven op het bericht. De maatregel zou sowieso nog goedkeuring van alle lidstaten nodig hebben. Volgens diplomaten is een grote groep landen tegen het verplicht terugbrengen van het gasverbruik, omdat nationale regeringen al eigen noodplannen hebben opgesteld.

Het was al bekend dat Brussel woensdag waarschijnlijk met een plan komt om het gasverbruik verder te verminderen. Volgens begrotingscommissaris Johannes Hahn gaat het dagelijks EU-bestuur er nu van uit dat de Nord Stream 1-pijplijn dicht blijft, hoewel die volgens planning donderdag weer open moet. "En in dat geval moeten bepaalde aanvullende maatregelen worden genomen", liet hij al weten. Deze belangrijke verbinding tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee ligt op dit moment stil wegens onderhoud.

Bloomberg en persbureau Reuters hebben inmiddels bronnen gesproken die zeggen dat de Russen toch van plan zijn om Nord Stream 1 weer op te starten. Er zou wel met een beperkte capaciteit gewerkt gaan worden. Volgens de bronnen gaat het vooralsnog allemaal om een voornemen. Het definitieve besluit zou nog niet zijn genomen in Moskou.