Indoorskibaan SnowWorld moet mogelijk een deel van de ontvangen tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) terugbetalen. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over hoeveel omzet er precies is behaald. En dat komt door de invoering van een nieuw toegangssysteem, zegt financieel directeur Timothy Melis van SnowWorld desgevraagd.

Op een dag dat de mussen van het dak vallen door de hitte, maakt het bedrijf dat het moet hebben van sneeuw bekend dat over het vorige boekjaar nog geen cijfers gepubliceerd kunnen worden. Het is volgens Melis zeker niet zo dat SnowWorld in financiële problemen verkeert.

"Maar er zijn wel zorgen. Dat we een maand dicht zijn geweest in onze piekperiode heeft ons geen goed gedaan." Als gevolg van de coronamaatregelen waren de indoorskibanen noodgedwongen dicht. "Uitgerekend in de periode waarin we het merendeel van de omzet behalen."

De financieel directeur wijst erop dat het bedrijf dan nul omzet heeft, maar wel kosten. "We kunnen niks online verkopen, zoals een winkel, of laten bezorgen. En de personeelskosten en de kosten om te koelen lopen wel door."

SnowWorld heeft zes vestigingen in Nederland, waarvan de eerste en bekendste in Zoetermeer. Inclusief de vestigingen in Duitsland en Frankrijk (in beide landen één) komen jaarlijks zo'n drie miljoen mensen skiën op de indoorpistes.