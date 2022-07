De gaspijplijn Nord Stream, die Russisch gas van Rusland naar Duitsland vervoert, zal donderdag weer in gebruik worden genomen na gepland onderhoud. Dat schrijft persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. In Europa werd gevreesd dat de pijplijn helemaal niet meer in gebruik genomen zou worden.

In de EU, en in het bijzonder in Duitsland, werd al dagen in spanning afgewacht of de kranen na de geplande onderhoudsbeurt van tien dagen weer open zouden gaan. Er werd gevreesd dat de Russen het dichthouden van Nord Stream gebruiken als vergeldingsactie voor de internationale sancties tegen Rusland.

Dat doemscenario lijkt volgens bronnen van Reuters dus niet uit te komen. Wel lijkt Nord Stream - goed voor een derde van de gasvervoer naar de Europese Unie - de komende tijd minder gas te vervoeren: naar verwachting minder dan de capaciteit van 160 miljoen kubieke meter per dag. Waarschijnlijk zal de vervoerde hoeveelheid rond het niveau van vóór het onderhoud liggen: op zo'n 40 procent van de volledige capaciteit.

Eerder op de dag zei Eurocommissaris Johannes Hahn (Begrotingszaken) nog dat Brussel ervan uitging dat de kraan donderdag niet opengedraaid zou worden na de geplande werkzaamheden. Zakenkrant Financial Times meldde maandag dat de EU op het punt staat er bij lidstaten op aan te dringen hun gasverbruik te verminderen. Dit zou in eerste instantie vrijwillig moeten gebeuren, maar zou verplicht kunnen worden als de gaslevering plots stilvalt.

Nu Nord Stream donderdag weer in gebruikt lijkt te worden genomen, reageren financiële markten opgelucht. De prijs van een megawattuur gas daalde binnen een half uur van 161 euro naar 153 euro, een daling van 5 procent.