Supermarkten in ons land zijn naar verwachting tussen de 30 en 45 miljoen euro aan omzet misgelopen door de boerenblokkades van distributiecentra. Dat zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in gesprek met NU.nl.

"We konden daardoor geen winkels bevoorraden, een kwart van de vierduizend supers is getroffen en had lege schappen. Ook konden er geen boodschappen worden bezorgd. Verder is er voor een paar ton aan dagverse producten, zoals groente, fruit en zuivel vernietigd of naar de voedselbank gegaan."

Jansen is niet te spreken over de acties van de boeren. "Zij zijn boos op de overheid vanwege de stikstofmaatregelen, maar reageren dat af door doelbewust distributiecentra te blokkeren. Wij gaan ervan uit dat de burgemeesters in ons land deze acties niet meer toestaan en maatregelen nemen. En als dat niet lukt, moet er landelijke sturing komen om dit te voorkomen."

Bij sommige distributiecentra kregen boeren wel toestemming om de vrachtwagens voor tien minuten te blokkeren. "Maar ook daar moeten we van af, er rijden daar dagelijks enkele honderden vrachtwagens af en aan."

De supers bekijken of de schade kan worden verhaald op de boeren. Volgens Jansen is dat zeker niet van tafel. "Een supermarkt heeft maar één naam en adres van een van die boeren nodig om een rechtszaak te beginnen, maar dat is tot nu toe niet het geval. Supermarkten kunnen de gegevens krijgen van de politie als ze erom vragen."

Mandje boodschappen is flink duurder

Naast de boerenblokkades hebben de supermarkten ook nog te maken met de torenhoge inflatie. Jansen zei eerder tegen NU.nl dat supermarkten niet alle kostenstijgingen op het bordje van de consument kunnen leggen en dat er daarom intensieve gesprekken worden gevoerd met producenten en leveranciers.

De CBL-directeur zegt nu dat er geen houden meer aan is en dat het mandje boodschappen flink duurder wordt. "Dat merk ik zelf ook als ik boodschappen doe. En vanwege de oorlog in Oekraïne en de stijgende grondstof- en energieprijzen verwachten we niet dat daar voorlopig een einde aan komt. We merken ook dat consumenten vaker kiezen voor huismerken dan voor A-merken."