Het is deze week extreem warm in ons land. Temperaturen van ver boven de 30 graden beïnvloeden niet alleen onze vrije tijd, maar voor veel mensen ook hun werk. Hoe met die hitte wordt omgegaan, verschilt nu per branche en werkgever. Volgens sommigen is het tijd om landelijke afspraken te maken over tropenroosters.

"Het wordt tijd dat er hittemaatregelen worden opgenomen in de cao's", zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV.

De cao voor dakdekkers kent al zo'n afspraak: in die branche kan een tropenrooster worden ingesteld als het 25 graden of warmer is. FNV wil dat dit soort maatregelen in alle cao's komen te staan, zodat het minder vervelend wordt om te werken met extreem weer.

Ook André Wilkes, arbeidshygiënist bij de Arbo Unie, denkt dat het verstandig is om meer duidelijkheid te creëren. "Er zijn nu wel richtlijnen, maar geen wettelijke grenzen", zegt hij. "Dat maakt het voor werkgevers moeilijk om beslissingen te nemen over dit onderwerp."

Die discussie verdwijnt wanneer er regels worden opgenomen in de cao, denkt Wilkes. Als de werkgever weet dat er warm weer op komst is, kan die aan de hand van de regels bedenken wat de volgende stap is.

Is de cao de juiste plek voor regels over de hitte?

Niet iedereen is het daarmee eens. Een woordvoerder van de AWVN laat weten dat de werkgeversvereniging de cao geen goede plek vindt voor dit soort afspraken. "We hebben in Nederland al zo veel regels. Die regels lossen zo'n tijdelijk probleem als weersomstandigheden niet op."

Volgens de AWVN zijn cao's al ingewikkeld genoeg, en is het met dit weer vooral belangrijk dat mensen hun gezonde verstand gebruiken. Werknemers en werkgevers weten vaak prima wat wel en wat niet kan.

"Het is vooral belangrijk dat mensen met elkaar blijven praten", zegt de woordvoerder. Als de werkgever niet luistert, of niet juist handelt tijdens extreme hitte, is dat een incident. "En incidenten voorkom je niet door de regels aan te passen."

Nadenken over de lange termijn

Over één ding zijn zowel de Arbo Unie en de AWVN het eens: regels over de hitte zijn op dit moment nog niet heel relevant. "Het gaat nu om één of twee dagen hitte", zegt Wilkes. "Maar als het vaker zo warm wordt, krijgen we een structureel probleem."

Als we naar zomers met drie maanden heel warm weer gaan, dan moet er ook een structurele oplossing komen, vindt de AWVN. "De werkdag verschuiven, bijvoorbeeld. Dan is zo'n tropenrooster zo gek nog niet."