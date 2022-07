Wanneer het een graad warmer is, neemt ons stroomverbruik toe. Dat komt doordat we gebruikmaken van ventilatoren en airco om onszelf te verkoelen. Daarnaast moeten koelkasten en vriezers harder draaien om koud te blijven. Alleen zonnepanelen kunnen voorkomen dat de rekening hard oploopt, zegt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen.

"De opbrengst van zonnepanelen neemt wel iets af wanneer het warmer wordt", zegt Visser. "Wanneer het een graad warmer wordt, neemt de opbrengst met ongeveer 0,5 procent af." Het stroomverbruik neemt met 1 procent toe als het een graad warmer wordt.

Op een dag als deze komt dat neer op 10 procent meer verbruik. "En de zonnepanelen leveren dan 5 procent minder op", rekent Visser voor. "Op een bewolkte dag is dat zo'n 50 procent minder, dus het loont zeker nog wel."

Het verbruik wordt natuurlijk niet lager wanneer je zonnepanelen hebt. "De rekening wel, en zeker in deze tijd scheelt dat veel."

Veel mensen hebben natuurlijk geen airco, of misschien ook geen ventilator. "De voordeligste manier om het in huis koud te houden, blijft om overdag alles dicht te doen en 's nachts open", zegt Visser.

Stoken doen we wel een stuk minder met de warmte en dat scheelt ook behoorlijk op de energierekening. "Het is al maanden warmer dan normaal en zeker met de hoge gasprijzen stoken we al snel veel minder."