Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker huurachterstanden. Corporatiekoepel Aedes wijst naar de torenhoge inflatie, die voor een groot deel wordt gestuwd door dure energie, als oorzaak van de oplopende huurachterstanden.

De trendbreuk volgt op jaren waarin het aantal mensen met een huurachterstand juist afnam. Vorig jaar daalde de totale huurachterstand nog met 21 miljoen euro tot 205 miljoen. Die huurachterstand werd veroorzaakt door zo'n 113.000 huurders. Eind 2020 ging het nog om iets meer dan 150.000 huurders die een betalingsachterstand hadden.

Ook het aantal huisuitzettingen daalde de afgelopen jaren flink: vorig jaar werden veertienhonderd huurders hun huis uitgezet. In 2018 ging het nog om drieduizend gevallen. In bijna 60 procent van de gevallen is een huurachterstand de oorzaak van uitzetting.

In de eerste maanden van 2022 lijkt deze trend dus gebroken te worden. Aedes vreest dat de eerste maanden slechts het topje van de ijsberg zijn en dat die achterstanden gedurende de tweede helft van het jaar toenemen. Naar verwachting zal dan een nog groter deel van de bevolking te maken krijgen met een hogere energierekening en zullen de stijgende prijzen verder in de reserves hakken.

Aedes voerde voor zijn jaarlijkse Corporatiemonitor een enquête uit onder bijna 150 corporaties. Bij vier op de tien corporaties kampen huurders op dit moment met een betalingsachterstand. Een deel van de corporaties laat weten dit jaar al nieuw beleid te hebben ontwikkeld om betalingsproblemen tegen te gaan. Andere corporaties zeggen dit van plan te zijn. De corporaties bieden bijvoorbeeld budgetcoaches aan. Ook kunnen ze automatische incasso's tijdelijk stopzetten.