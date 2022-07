Webwinkel bol.com verhoogt de prijs van zijn Select-abonnement met ingang van medio augustus met 20 procent tot 11,99 euro euro. Volgens het platform maken ruim een miljoen mensen gebruik van Select, waarbij je onder meer je verzendkosten afkoopt.

"Het is voor het eerst dat we de prijs van Select verhogen. We zien ons daartoe genoodzaakt door de gestegen transport- en brandstofprijzen", laat een woordvoerder van het bedrijf weten.

Wie een Select-abonnement heeft, betaalt geen verzendkosten voor bestellingen en spaart voor cadeaus. Ook kunnen mensen bestellingen laten ophalen die ze toch niet willen en krijgen ze extra kortingen.

Albert Heijn, dat net als bol.com tot Ahold Delhaize behoort, introduceerde vorig jaar een abonnement waarbij klanten betalen voor voordeel.

Voor dat zogenoemde Premium-abonnement betalen klanten 12 euro per jaar. Daarmee krijgen ze onder andere korting op biologische producten en extra spaarzegels. Premium is ook gekoppeld aan bol.com en Gall & Gall en Etos, die ook tot de Ahold-groep behoren.