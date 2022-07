De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt een grotere rentestap dan eerder gepland, schrijft persbureau Reuters dinsdag op basis van ingewijden. De ECB wil donderdag haar belangrijkste rentestand voor het eerst in jaren verhogen en denkt nu aan een stap van 50 basispunten (0,5 procentpunt) in plaats van de eerder geplande 25 basispunten.

Die overweging heeft alles te maken met de torenhoge inflatie waar de eurolanden onder gebukt gaan. De prijzen binnen de eurozone waren in juni 8,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging ooit.

Om deze prijsstijging af te remmen, zou de centrale bank nu dus overwegen de rente te verhogen met 50 basispunten, in plaats van de geplande 25. ECB-president Christine Lagarde liet eind juni al weten dat er ruimte is voor een grotere rentestap als de inflatie hardnekkig hoger blijft dan verwacht. Een hogere rente wordt traditioneel gezien als een maatregel om de prijzen minder hard te laten stijgen.

Met de grotere verhoging zou de ECB ook meer in de pas lopen met andere centrale banken, zoals de Britse Bank of England en Amerikaanse Federal Reserve. Die hebben in de strijd tegen de inflatie de rentes al flink verhoogd.