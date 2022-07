De Europese Commissie gaat ervan uit dat de Nord Stream-pijpleiding donderdag nog geen gas van Rusland naar de Europese Unie zal vervoeren. Dat zegt Eurocommissaris Johannes Hahn (Begrotingszaken) dinsdag tegen The Wall Street Journal. Momenteel vindt er gepland onderhoud plaats aan de pijplijn, die daarom niet in gebruik is.

De EU, en in het bijzonder Duitsland, wacht in spanning af of de kranen na de geplande onderhoudsbeurt van tien dagen weer opengaan.

Er wordt gevreesd dat de Russen het dichthouden van Nord Stream gebruiken als vergeldingsactie voor de internationale sancties tegen Rusland. Dit zou kunnen leiden tot een Duits gastekort in de komende winter.

Die zorgen werden maandag groter. Toen meldde persbureau Reuters dat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom enkele energiebedrijven had gewaarschuwd dat het de gaslevering "niet kon garanderen". De brief van Gazprom belandde onder meer op de mat van de Duitse energiebedrijven RWE en Uniper.

Daarom zegt Eurocommissaris Hahn dat de EU niet rekent op de herstart van Gazprom als de geplande onderhoudstermijn afloopt. "Wij werken vanuit de veronderstelling dat de operatie donderdag niet wordt hervat", aldus Hahn.