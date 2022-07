Supermarkten stuntten in de eerste helft van dit jaar flink minder met vleesprijzen dan een jaar eerder. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier, die de reclameacties van een aantal grote supermarktketens heeft bijgehouden.

Wakker Dier keek naar de aanbiedingen van Albert Heijn, Jumbo, PLUS, Lidl, ALDI, Dirk, DekaMarkt, SPAR, Vomar, Hoogvliet en websuper Picnic.

Daaruit bleek dat vlees en vleeswaren in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 8.803 keer in de aanbieding waren. Dat is 13,4 procent minder dan het record van meer dan tienduizend aanbiedingen van vorig jaar. Het is de eerste afname sinds de organisatie in 2015 is begonnen met het bijhouden van reclameacties voor vlees.

De daling was het grootst bij Albert Heijn (-366), gevolgd door Hoogvliet en Dirk. Diverse andere supermarkten stuntten juist vaker met vleesprijzen. Bij PLUS was de stijging het grootst (+110), gevolgd door ALDI en Vomar.

Als je naar de verschillende vleessoorten kijkt, was de afname bij varkensvlees het grootst (-598). Bij rundvlees en kip ging het om dalingen van respectievelijk 365 en 279 aanbiedingen. Vleesvervangers waren juist vaker in de aanbieding, al ging het om een kleine stijging van slechts 29 extra acties.

Wakker Dier vermoedt dat de stijging het gevolg is van het feit dat supermarkten het Klimaatakkoord hebben ondertekend. Daarin staat dat er meer focus moet komen op plantaardige eiwitten, in plaats van dierlijke.