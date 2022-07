De Franse staat wil 9,7 miljard euro uitgeven om energiemaatschappij EDF volledig in handen te krijgen. Het bedrijf is de grootste exploitant van kerncentrales in de EU en heeft het financieel moeilijk. De regering in Parijs wil met de ingreep verzekerd blijven van voldoende elektriciteit.

EDF is al voor 84 procent in handen van de Franse staat. Nu wil de overheid ook het resterende deel in handen krijgen. Parijs is bereid een bod van 12 euro per aandeel te doen. Dat is ruim de helft meer dan de stukken op de beurs op 5 juli waard waren. Dat was de laatste handelsdag voordat Frankrijk aankondigde EDF volledig te willen inlijven.

Het bedrijf worstelt met een flinke schuldenlast en een stijging van de uitgaven. Die extra kosten kan EDF moeilijk doorberekenen aan consumenten, doordat Frankrijk een prijsplafond voor gas en elektriciteit heeft ingevoerd. Dit plafond moet voorkomen dat Franse huishoudens in betalingsproblemen komen. Door het bedrijf volledig op te kopen, hoopt de regering EDF makkelijker te kunnen omvormen en rendabeler te maken.

Het concern liep deze zomer ook tegen andere problemen aan: het moest enkele reactoren ongepland stilleggen. Het water in nabijgelegen rivieren is te warm om koelwater in te kunnen lozen.

Normaal gesproken exporteert Frankrijk in deze tijd van het jaar elektriciteit naar andere landen. Maar doordat kerncentrales nu minder hard draaien, moet het land stroom importeren uit onder meer Duitsland en Zwitserland.