De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS heeft een akkoord bereikt met de pilotenvakbonden. Daarmee komt een einde aan een staking die vijftien dagen heeft geduurd. Door de staking vielen 3700 vluchten uit en kwam de toekomst van de luchtvaartmaatschappij in het geding.

SAS sloot met vier pilotenvakbonden een akkoord dat 5,5 jaar geldig is en dat het mogelijk maakt om kostenbesparingen door te voeren, meldt de maatschappij maandagnacht.

De details in het akkoord moeten nog worden goedgekeurd door de vakbonden en door een rechter in de Verenigde Staten. Dat zou nog enkele weken in beslag kunnen nemen.

"Eindelijk kunnen we onze normale activiteiten weer oppakken en onze klanten naar hun zomervakantie brengen", zei SAS-topman Anko van der Werff in een verklaring.

Op de tweede dag van de staking had de maatschappij in de Verenigde Staten uitstel van betaling aangevraagd. De staking kostte het bedrijf in totaal 145 miljoen dollar (143 miljoen euro) en trof 380.000 passagiers.

Tijdens de coronacrisis schrapte SAS duizenden banen. In februari kwam de maatschappij met een reorganisatieplan waarbij onder meer wordt gesneden in de lonen van de piloten.