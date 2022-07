Taxiplatform Uber paste de kosten die voor wachten in rekening worden gebracht niet aan voor gehandicapte passagiers. Dit leidde tot aanklacht tegen Uber, omdat de rekening voor mensen met een beperking hierdoor flink oplopen. Het bedrijf heeft inmiddels een miljoenenschikking getroffen en zegt dit niet meer te laten gebeuren.

Het taxiplatform, dat ook in Nederland actief is, begint twee minuten na aankomst wachttijdkosten te rekenen. De teller stopt pas wanneer de auto vertrekt richting de bestemming. Uber paste deze regeling niet aan op gehandicapte passagiers.

De rekening voor zo'n ritje kon hierdoor snel oplopen voor iemand met een beperking. Het duurt bijvoorbeeld even om een rolstoel of rollator in te klappen en op te bergen in de taxi. Ook kan een slechtziend iemand iets langer onderweg zijn om veilig bij de taxi te komen.

Door deze discriminatoire kosten betaalt Uber zeker 65.000 gedupeerden het dubbele van de gemaakte kosten terug. Dit bedrag kan oplopen tot enkele miljoenen dollars. Verder moet het taxiplatform ongeveer 1,8 miljoen dollar (bijna 1,8 miljoen euro) betalen aan gedupeerden die een klacht hebben ingediend.

Naast het geldbedrag belooft Uber ook alle wachttijdkosten voor de komende twee jaar kwijt te schelden voor mensen met een beperking.