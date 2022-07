De Europese Commissie gaat lidstaten volgende week vragen om het gasverbruik onmiddellijk terug te brengen. Dat schrijft zakenkrant Financial Times (FT) maandag op basis van een gelekt conceptdocument.

Het nieuws volgt op een waarschuwing van het energieagentschap IEA. Het agentschap zei maandag dat de alternatieven voor Russisch gas inmiddels niet meer voldoende zijn om de energievoorraden aan te vullen voor aankomende winter. IEA-topman Fatih Birol denkt dat het gasverbruik per direct moet worden verminderd om de gasvoorraad voldoende te kunnen vullen.

De EU stelt dit ook voor om een eventueel rampscenario te voorkomen. "Nu samen optreden zal minder pijnlijk en verstorend zijn en voorkomt dat er onvoorbereide en ongecoördineerde maatregelen genomen moeten worden in een eventuele crisissituatie", schrijft de EU volgens FT.

Het gelekte voorstel van volgende week zal eerst gasvermindering op vrijwillige basis zijn. Naar verwachting zal het uiteindelijke document ook targets hebben voor het terugbrengen van het gasverbruik. Hoe die doelen eruitzien, is nog niet bekend.

Ook wordt in het document gewaarschuwd dat targets eventueel verplicht kunnen worden als gaslevering ineens stil komt te vallen. Momenteel komt er nog wel aardgas uit Rusland, maar het is veel minder dan in voorgaande jaren: in juni was de gasstroom tussen Rusland en de EU zo'n 30 procent lager vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Gazprom beroept zich op overmacht

De oproep van de Europese Commissie en de waarschuwing van het IEA komen niet helemaal uit de lucht vallen. Reuters meldt maandag dat Gazprom zich in een brief van 14 juli beroept op overmacht bij de export van gas.

Onder meer de Duitse bedrijven Uniper en RWE zouden de brief van Gazprom hebben ontvangen. De verklaring van overmacht geldt volgens ingewijden voor de aanvoer via de Nord Stream 1 (NS1). Deze ligt sinds 11 juli stil vanwege gepland onderhoud.

Hans van Cleef, senior energy-econoom bij ABN AMRO houdt er in gesprek met Reuters rekening mee dat de aanvoer via NS1 niet hervat zal worden. Zo ver wil het Oostenrijkse OMV niet gaan. Dat bedrijf gaat er vooralsnog van uit dat de toevoer hervat zal worden zodra de werkzaamheden aanstaande donderdag zijn afgerond.